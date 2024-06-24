Прокуратура потребовала возбудить дело против рэпера Моргенштерна

Московская прокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки для возбуждения уголовного дела против рэпера Алишера Моргенштерна*. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства .

Причиной уголовного преследования стало уклонение артиста от исполнения обязательств иностранного агента.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России», — пояснили в прокуратуре.

Ведомство уточнило, что Моргенштерна* дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом музыкант продолжил публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

Ранее экс-супруга Моргенштерна* Дилара Зинатуллина рассказала о своих музыкальных планах. Она призналась 360.ru, что в будущем видит себя в качестве певицы.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.