Рэперу Macan в армию пришли штрафы за нарушения ПДД

Рэпер Андрей Косолапов (Macan), проходящий службу в армии, получил штрафы за нарушения правил дорожного движения, допущенные еще в начале года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, музыкант дважды не оплатил парковку и один раз нарушил правила разметки. Тем временем ему пришлось снизить цену на автомобиль, который он выставил на продажу перед службой — за 10,5 миллиона рублей машину никто не захотел покупать.

Служить Косолапов начал 28 ноября. Его распределили в Балашиху, в Отдельную дивизию оперативного назначения имени Феликса Дзержинского, подчиненную Росгвардии. Во время службы Macan будет обеспечивать безопасность жителей и гостей столичного региона на массовых мероприятиях.