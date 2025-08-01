Рэперу Macan пригрозили уголовным делом за уклонение от армии

Уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии грозит популярному рэп-исполнителю Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Как сообщил Telegram-канал Mash , артист пропустил несколько повесток.

Если до 1 октября рэпер не явится в Раменский военный комиссариат, то его сочтут уклонистом и объявят в федеральный розыск. Наказание за такое преступление составляет два года колонии.

Сотрудники Mash пообщались с соседями артиста, которые заявили, что сотрудники военкомата приходят по месту регистрации Macan регулярно. Но дома застать его ни разу не смогли, что неудивительно: звезда российской рэп-сцены сейчас отдыхает в Испании.

В Москву Macan вернется только 9 августа для выступления на концерте. Возможно, сотрудники военкомата встретят его там.

Ранее в армию ушел актер Глеб Калюжный. В середине июля звезда сериала «Вампиры средней полосы» принес присягу. На торжественную церемонию приехали его родные и друзья.