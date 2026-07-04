Рэпера Птаху удивил протокол о пропаганде наркотиков

На рэпера Птаху (Давида Нуриева) составили административный протокол за пропаганду наркотиков. Музыкант не признал вину в разговоре с РБК. РБК

«Я об этом только узнал. Но думаю, это попытка меня заткнуть в моих высказываниях о слишком жестких мерах в отношении рэп-артистов, о прямой цензуре и прочих ограничениях в плане искусства. Думаю, это именно это», — сказал он.

Птаха назвал ситуацию абсурдной. Он заявил, что собирается разбираться в ситуации и отстаивать свои права.

Административный протокол в отношении рэпера поступил в Никулинский суд Москвы, его заподозрили в пропаганде наркотиков или психотропных веществ с использованием интернета. Рассмотрение дела по существо назначено на 16 июля.

Ранее за пропаганду наркотиков оштрафовали рэпера ICYBANDO (Ивана Костина). Экспертиза нашла нарушение в трех клипах и четырех треках музыканта.