Рэпера Пи Дидди пытались убить в тюрьме

Неизвестные напали на Пи Дидди в тюрьме и хотели перерезать ему горло

Американский рэпер Шон Комбса (Пи Дидди) пережил нападение в бруклинской тюрьме MDС. Ему пытались перерезать горло, сообщил друг исполнителя в беседе с TMZ .

По словам собеседника издания, в ночь перед вынесением приговора рэпер проснулся от того, что почувствовал рядом с горлом прикосновение оружия. Как выяснилось, это была заточка.

Приятель Пи Дидди предположил, что рэпера хотели таким образом запугать. Он напомнил, что в тюрьме к тем, кто осужден за сексуальные преступления, относятся очень враждебно.

Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера Пи Дидди за организацию проституции к 50 месяцам тюрьмы. Также его оштрафовали на 500 тысяч долларов.

Кроме того, музыканта посчитали заказчиком убийства Тупака Шакура. За его голову Комбс назначил награду. В планах рэпера было убрать основателя звукозаписывающей студии Death Row Records Шуга Найта.