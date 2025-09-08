Рэпера P.Diddy назвали заказчиком убийства Тупака

Американский рэпер Шон Комбс (P.Diddy) заказал убийство Тупака Шакура и основателя звукозаписывающей студии Death Row Records Шуга Найта. Об этом, по версии газеты USA Today , сообщил бывший член преступной банды Дуэйн Кэффи Ди Дэвис.

Дэвису 60 лет, его арестовали в пригороде Лас-Вегаса в конце сентября 2024 года. Правоохранители считали бывшего члена группировки организатором убийства Шакура и главным подозреваемым по этому делу.

«Дэвис сказал, что у него была другая причина атаковать Найта и Шакура. Комбс за головы двух мужчин назначил награду в размере одного миллиона долларов», — отметили журналисты со ссылкой на отчет Управления по борьбе с наркотиками США.

Подозреваемый уточнил, что впервые Комбс выразил желание убить Шакура и Найта во время тура Summer Jam в Калифорнии в 1995 году. Газета отметила, что полиция никогда прежде не связывала Р.Diddy с убийством Шакура.

В 2020 году на аукцион выставили автомобиль, в котором застрелили Тупака.