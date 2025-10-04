Адвокаты рэпера P.Diddy решили обжаловать приговор суда

Адвокаты рэпера Шона Комбса (P.Diddy), которого приговорили к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов за организацию проституции, думают о подаче апелляции. Об этом сообщил телеканал ABC .

«Его адвокаты заявили ABC в пятницу, что они рассматривают возможность подать апелляцию», — указано на сайте телеканала.

Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера P.Diddy к 50 месяцам тюрьмы за организацию проституции. Прокуроры требовали более 11 лет, а защита просила 14 месяцев. Также Комбса оштрафовали на 500 тысяч долларов.

Присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин для занятия проституцией, за каждый из которых ему грозило до 10 лет тюрьмы. Однако по более серьезным обвинениям, включая торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, музыканта оправдали.

С сентября 2024 года на музыкального магната P.Diddy посыпались обвинения в изнасилованиях, домогательствах, побоях и незаконном лишении свободы. Преступления, по мнению следователей, совершались с 2000 по 2022 год на известных вечеринках Комбса в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Сам музыкант все обвинения отрицает.