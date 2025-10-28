Рэпера Icegergert проверят на пропаганду экстремизма после концерта в Москве

Рэпера Icegert проверяют за пропаганду уголовной «романтики». На концерте в Москве он выкрикнул лозунг движения АУЕ* «Жизнь ворам». За это ему может грозить арест на срок до 15 суток.

В воскресенье около семи тысяч молодых людей собрались на большом сольном концерте 24-летнего рэпера Георгия Гергерта, известного как Icegergert. Во время выступления артист поднял тост за «Жизнь ворам».

Этот момент привлек внимание Екатерины Мизулиной. Она напомнила, что летом МВД проверяло треки Icegergert на наличие пропаганды нацистской символики, экстремистских организаций и наркотиков.

В 2020 году движение АУЕ* признали экстремистским и запретили в России. Верховный суд также приравнял уголовные «понятия», включая лозунг «Жизнь ворам!», к экстремистской деятельности.

За его публичное произнесение назначают административный арест до 15 суток и штраф. Повторное нарушение может повлечь уголовную ответственность.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело против 59-летнего жителя Набережных Челнов. Мужчина, используя свой личный аккаунт в мессенджере, опубликовал сообщение с призывами к экстремистской деятельности против определенной социальной группы.

*Организация признана экстремистской.