На жителя Набережных Челнов возбудили дело за призывы к экстремизму

В Татарстане возбудили уголовное дело против 59-летнего жителя Набережных Челнов, который, по версии следствия, опубликовал в Telegram комментарий с призывами к насильственным действиям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина, используя личный аккаунт в мессенджере, разместил сообщение, содержащее публичные призывы к экстремистской деятельности в отношении социальной группы.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

В настоящее время, уточнили в ведомстве, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

