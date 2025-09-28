Рэпер Xzibit назвал русских женщин прекрасными

Американский рэпер Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) был рад приехать в Россию, известную красивыми женщинами. Он сообщил об этом РИА «Новости» .

«Эй, у меня есть девушка! О, да! Они красивы на каждом континенте, это так. Так что приехать сюда и увидеть красивых женщин, и, знаете, хорошую обстановку, которая здесь у вас, это всегда хорошо. Да, женщины прекрасны», — сказал он.

Xzibit приехал на фестиваль «Уличный драйв» и вернется в Россию в декабре, чтобы дать сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Шоу рэпера пройдет в VK Stadium и клубе «А2».

В разговоре с журналистами он признал, что с удовольствием провел бы в России отпуск, хотя для въезда придется оформить визу. Xzibit назвал российских коллег настоящими профессионалами, хотя не понял, о чем они пели по-русски.

На выступлении в «Лужниках» американец поразил зрителей тем, что выпил залпом бутылку водки. На последовавшую за концертом пресс-конференцию он пришел абсолютно трезвым и заявил, что в таре была вода.