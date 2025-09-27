«Будет большое шоу». Xzibit назвал дату концертов в России

Американский рэпер Xzibit выступит в Москве и Петербурге 3 и 4 декабря

Американский рэпер Xzibit приедет в Москву и Санкт-Петербург с сольными концертами, которые пройдут 3 и 4 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ведущий популярного шоу «Тачка на прокачку» сейчас находится в России, где примет участие в фестивале «Уличный драйв». В беседе с журналистами он заявил о выпуске нового альбома King Maker.

По словам Xzibit, у него есть хорошая команда, с которой он планирует вернуться в Россию.

«Это прекрасный момент! Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге. <…> Это будет большое шоу», — сказал рэпер.

В столице концерт Xzibit пройдет на площадке VK Stadium, а в Северной столице — в клубе «А2».

В прошлом году фолк-поп-группа OTYKEN из Красноярска и Xzibit выпустили совместную песню. Инициатором коллаборации выступил сам американский музыкант. Он предложил сибирякам сделать ремикс на песню Belief, вышедшую в 2023 году.