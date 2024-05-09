Рэпер ST поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиги | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 15:15 Рэпер ST поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиги Рэпер ST назвал День Победы праздником для всего мира, который подарили ветераны

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Ставший зрителем на параде Победы на Красной площади рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) заявил, что сегодняшний праздник всему миру подарили ветераны Великой Отечественной войны. На это он указал в комментарии 360.ru.

Артист подчеркнул, что благодарен участникам войны за подвиги, которые они совершили в то страшное время.

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«Спасибо вам за тот подвиг, который вы совершили. Спасибо за то, что сегодня мы можем праздновать День Победы. Это праздник не только нашей страны, но и всего мира, который стал возможен благодаря вам. Спасибо вам и низкий поклон», — заявил ST.

Перед началом парада Победы к зрителям, гостям и участникам обратился президент России Владимир Путин. В своей речи он подчеркнул, что правду о Второй мировой войне и подвигах советского народа, который освободил Европу от фашизма, забывать нельзя.

Глава государства заметил, что страны, которые начали переписывать историю, славить предателей и оправдывать нацизм, поставили своей целью снова стравить народы, чтобы сохранить свое исключительное положение. Он пообещал, что Россия не допустит нового глобального столкновения и не потерпит угроз в свой адрес.