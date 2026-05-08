Рэпер Птаха получил особый статус в масонской ложе

Baza: рэпер Птаха удостоился титула досточтимого мастера в Великой ложе России
Великая ложа России, признанная международным масонским сообществом, присвоила рэперу Птахе (Давиду Нуриеву) титул досточтимого мастера. Музыкант получил расширенные полномочия в тайной организации, сообщил телеграм-канал Baza.
В интернете появилось фото членов российской масонской ложи с Птахой в центре. По информации журналистов, рэпера единогласным решением удостоили титула.
Это своеобразное продвижение, оно дало артисту преимущество перед рядовыми членами ложи. Теперь у Птахи расширенные полномочия, однако в чем они заключаются, не уточняется.
Рэпер стал известным как один из участников группы Centr, которую основали Гуф (Алексей Долматов) и Принцип (Николай Никулин). В прошлом у музыканта возникали проблемы с налоговой, он задолжал почти миллион рублей.