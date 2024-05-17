«Решили ситуацию». Рэпер Птаха оплатил почти миллионный долг перед налоговой | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 11:36 «Решили ситуацию». Рэпер Птаха оплатил почти миллионный долг перед налоговой Рэпера Птаха оплатил долг в 946,9 тысячи рублей перед налоговой Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Рэпер Птаха (Давид Нуриев) погасил задолженность почти в миллион рублей по налогам. Представитель музыканта сообщила 360.ru, что с этим вопросом уже полностью разобрались.

«Закрыли долги и решили ситуацию, база пока не обновилась просто и все», — уточнила она.

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Telegram-канал Shot сообщил, что экс-участник группы Centr не заплатил налоговой около миллиона рублей. Помимо этого, приставы возбудили на артиста исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов.

Журналисты узнали, что Нуриев несколько недель назад должен был оплатить 106,5 тысячи рублей. Однако сейчас долг увеличился примерно в девять раз, достигнув 946,9 тысячи рублей.

Издание уточнило, что на музыканте висят еще несколько автомобильных штрафов за парковку в Москве. Представители Птахи объяснили Shot, что такие долги образовались из-за болезни бухгалтера.

Накануне похожая ситуация произошла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Ему пришлось погасить долги в 4,5 миллиона рублей перед налоговой.