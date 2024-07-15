Рэпер Птаха рассказал, что о группе Centr снимут сериал

Режиссер Валерий Переверзев собирается экранизировать историю российской рэп-группе Centr. Об этом News.ru рассказал один из ее участников рэпер Птаха.

По его словам, все бывшие участники группы уже получили предложение сняться в сериале. Более того, все члены коллектива дали согласие.

«Нам поступило предложение от кинокомпании режиссера Валерия Переверзева, мы согласились. Почему бы не экранизировать нашу историю? Мы много сделали для хип-хопа в нашей стране», — отметил Птаха.

Он добавил, что люди интересуются историей группа и рэпа в России, поэтому сериал должен получиться интересным.