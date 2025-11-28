Рэпер Macan прибыл на место службы

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского для прохождения курса молодого бойца. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Музыкант будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Московском регионе. По данным пресс-службы, перед этим ему предстоит пройти физическую, огневую и специальную подготовку.

«В разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные личности — политики, общественные деятели, представители культуры и искусства», — отметили в Росгвардии.

Пресс-служба также процитировала строчку одной из песен рэпера.

«В своей композиции „Легко ли быть молодым“ призывник Косолапов декламирует: „Слава России, где родишься — там и пригодишься“», — добавили в Росгвардии.

Ранее Macan подтвердил, что уходит в армию. Он написал, что перед службой планирует продать машину BMW M5. Повестку музыкант получил 6 октября.