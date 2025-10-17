«Я иду служить»: рэпер Macan обратился к поклонникам

Рэпер Андрей Косолапов, более известный под псевдонимом Macan, объявил, что 28 ноября уходит служить в армию. Видеообращение он выложил в своем Telegram-канале .

«В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался», — добавил исполнитель.

Из-за этого он выставил на продажу свой автомобиль BMW M5.

О том, что получил повестку, Macan сообщил 6 октября. В среду, 15 октября, по данным РИА «Новости», 23-летний рэпер должен был явиться в сборный пункт военкомата на Угрешской улице в Москве, однако журналисты его там так и не увидели.