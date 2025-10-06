Рэпер Macan объявил об уходе в армию

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) объявил, что получил повестку во время посещения военкомата и собирается отправиться на срочную службу. Об этом исполнитель сообщил в Telegram-канале .

В подтверждение своих слов артист опубликовал селфи, сделанное рядом со входом московского Единого пункта призыва.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал Macan.

О постоянном игнорировании рэпером повесток военкомата в начале августа сообщил Telegram-канал Mash. По его версии, об этом им рассказали жители дома, где Macan имеет постоянную регистрацию. Якобы сотрудники комиссариата ни разу не застали музыканта.

По данным Mash, рэперу грозило уголовное дело об уклонении от срочной службы, если во время осеннего призыва он снова проигнорирует повестку.

Осенний призыв в России начался 1 октября и продлится до конца года. В Москве, Рязанской и Сахалинской областях, а также Республики Марий Эл повестки сделали электронными. Уведомление считается врученным после семи дней появления в специальном реестре.