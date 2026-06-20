Рэпер из Казахстана исчез в Таиланде

Казахстанский рэпер Дархан Жумабек, известный как Кисло-Сладкий, пропал в Таиланде перед съемками двух клипов. Об этом сообщил Tengri Life со ссылкой на режиссера Парасата Ибраева.

Ибраев заявил, что артист должен был прилететь из Бангкока, но не вышел на связь. Накануне вечером он еще общался с Жумабеком.

«Он должен был сегодня прилететь на Пхукет на съемки. Сейчас иду в полицейский участок, будем искать по камерам видеонаблюдения. Он должен был вылететь из Бангкока на Пхукет. В посольство пока не обращались», — рассказал режиссер.

Он отметил, что рэпер путешествовал вместе с другом. Съемки двух музыкальных клипов должны были начаться в тот же день.

«Это не промо. Я действительно не могу его найти. Все пишут мне, и я начинаю переживать. Мы должны были начать съемки сегодня», — сказал Ибраев.

По данным соцсетей, Жумабека в последний раз видели на пляже в Паттайе. Другие обстоятельства исчезновения артиста пока не привели.

Кисло-Сладкий родился 9 апреля 1999 года в селе Шелек Алматинской области. Получил известность как участник дуэта Кисло-Сладкий & Bonah, а затем начал сольную карьеру.

Ранее в Таиланде нашли живым уроженца Тюмени Максима Павлова, который перестал выходить на связь после поездки из Паттайи в Бангкок к бывшей девушке. Россиянин работал поваром, его поиски продолжались более суток.