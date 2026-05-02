Рэпер Flo Rida впервые прилетел в Россию

Say Agency: рэпер Flo Rida прилетел в Москву для концертов 2 и 3 мая

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард, — прим. ред.) прилетел в Москву перед двумя концертами в столице и гастролями по другим городам России. Об этом сообщило концертное агентство Say Agency .

Артист провел в небе 15 часов и прибыл в Москву на частном джете. В аэропорту его и команду встретили под хиты Flo Rida в народной обработке — с баяном и балалайкой. Причем на последней сыграл артист, одетый в костюм медведя.

После прилета музыкант отправился в центр столицы и заселился в отель Four Seasons. У гостиницы его уже ждали поклонники, с которыми артист сделал совместные фото.

Концерты Flo Rida пройдут 2 и 3 мая на площадке «ЦСКА Арена» в Москве. После этого рэпер выступит также в Краснодаре и Новосибирске.

Тем временем Польша запретила въезд другому известному американскому рэперу Канье Уэсту.