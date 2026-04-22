Канье Уэсту закрыли въезд в Польшу

Польша запретила въезд рэперу Канье Уэсту. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский назвал музыканта фашистом и заявил, что его место — в тюрьме. Его слова привел Onet .

«Демократия имеет право защищаться от радикалов», — подчеркнул глава МИД.

Рэпер должен был выступить в Хожуве в июне на фестивале. Однако организаторы разорвали с ним соглашение.

Это не первый пример отмены, с которой столкнулся скандальный исполнитель из-за антисемитских высказываний. Ранее ему запретили въезд в Великобританию, а Pepsi и Diageo (производитель Johnnie Walker, Baileys и других известных алкогольных напитков) отказались спонсировать фестиваль Wireless, где Уэст должен был быть хедлайнером. В результате фестиваль отменили.