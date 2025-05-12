Рэпер Апачев провел уличный концерт в столице ДНР

Рэпер Аким Апачев выступил в центре столицы ДНР в честь дня республики. Он дал уличный концерт в Донецке, сообщило РИА «Новости».

«Мы отмечаем день провозглашения — день, когда родилась наша республика… Текущие события — это все продолжение событий весны 2014 года. Тем не менее важно собираться дни рождения наших республик, наших государственных образований», — сказал артист.

Апачев считает, что очень важно помнить об ополченцах, стоявших у истоков основания республики. Также он упомянул про огромное число добровольцев со всей России, приехавших на защиту Донбасса.

В апреле суд оштрафовал Апачева на 70 тысяч рублей. Его признали виновным в мелком хулиганстве. Поводом для разбирательства стал приезд рэпера в Суджу, где он разрисовал стену матерными надписями. На ситуацию обратил внимание врио главы Курской области Александр Хинштейн.