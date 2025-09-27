Разведенный Дибров вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

После скандального развода телеведущий Дмитрий Дибров вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

«Первый канал 27 сентября покажет юбилейный тысячный выпуск интеллектуального шоу „Кто хочет стать миллионером?“. В честь юбилея в студию вернется бывший ведущий передачи Дмитрий Дибров», — говорится в публикации.

Дибров вел программу с декабря 2008 года, но в апреле 2003-го уступил кресло ведущего певице Юлианне Карауловой.

При этом не сообщается, в какой именно роли вернется на шоу телеведущий. По данным StarHit, эфиром дело не ограничится. С участием Диброва уже отсняли несколько передач.

По словам самого телеведущего, встреча с Карауловой было теплой, возникла «совершенно магическая атмосфера» и никакой жесткой конкуренции. При встрече двух эпох одной программы в студии, как он считает, «рождается особое электричество».

Дибров вернулся к работе в Останкино в конце лета. У телеведущего плотный график.