«Похудел, осунулся, глаза грустные». Дибров вернулся к работе в Останкино

Дмитрий Дибров вернулся к работе после скандального расставания с женой

Телеведущий Дмитрий Дибров вернулся к работе после летнего перерыва в съемках и громкого скандала на фоне разговоров об измене его жены Полины с соседом по Рублевке. Об этом сообщил сайт KP.RU .

«В Останкино констатировали следующие факты: похудел, слегка осунулся, но ему это идет, теперь кажется даже немного помолодел, но глаза грустные», — говорится в материале.

Коллеги были рады увидеть Диброва. Расспросами не донимали. Что касается Диброва, то он начал постепенно «приходить в себя». Телеведущий с головой окунулся в работу. У него плотный график.

При этом про личную жизнь он мало говорит, отмечая, что благодаря прямым эфирам на самые разные темы не раскисает, а концентрируется, остается в рабочей форме.

Юрист Екатерина Гордон рассказала, что супруга телеведущего сейчас живет с любовником, бизнесменом Романом Товстиком в особняке в поселке Лапино. Предприниматель приобрел дом за 141 миллион рублей по соседству с Дибровым.