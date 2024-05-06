«Разорвала меня на куски». Киркоров признался в любви к участнице шоу «Маска» | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 01:05 «Разорвала меня на куски». Киркоров признался в любви к участнице шоу «Маска» Филипп Киркоров признался в любви к Коту в финале пятого сезона шоу «Маска» РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров признался в нежных чувствах к участнику телешоу «Маска» в костюме Кота. Телеканал НТВ опубликовал анонс финала проекта, в котором показал реакцию членов жюри на выступления артистов.

«Ты разорвала меня на куски», — воскликнул Киркоров, вскочив с места во время выступления Кота.

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Участник в этом костюме исполнил песню Уитни Хьюстон «I Have Nothing». Как выяснилось, под ним скрывалась певица Ани Лорак.

При этом в ролике показали реакцию Киркорова и на выступление Енота, которого он назвал «чудом света», сравнив с НЛО. Именно этот персонаж и стал победителем пятого сезона телешоу.

Ранее Киркоров назвал певцов Диму Билана и Сергея Лазарева своими преемниками на сцене, отметив их талант.

Поп-король российской эстрады отпраздновал свое 57-летие 30 апреля. Мероприятие прошло в его доме. На торжество Киркоров надел серебряный костюм и вспомнил, что в этот день исполнилось 30 лет со дня смерти его матери.