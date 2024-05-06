Стал известен победитель пятого сезона шоу «Маска» | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 00:33 Стал известен победитель пятого сезона шоу «Маска» Жюри «Маски» назвало Енота победителем пятого сезона и раскрыло всех участников РИА «Новости»

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Победителем пятого сезона музыкального шоу «Маска» на НТВ признали Енота, в костюме которого скрывалась певица Севиль Велиева. Она стала первой женщиной, победившей в российской версии проекта.

Всего за победу в финале боролись четыре участника шоу в костюмах Кота, Енота, Бабочки и Змея Горыныча.

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Последний персонаж раскрыли самым первым. В костюмах Горыныча прятались юмористы из Comedy Club — Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин.

Третье место досталось Бабочке. Под этой маской пряталась певица Люся Чеботина. На втором месте оказался Кот, исполнивший в суперфинале композицию «I Have Nothing». За этим костюмом скрывалась Ани Лорак.

Победителями четвертого сезона шоу «Маска» стали певцы Дима Билан и Сергей Лазарев. Председатель жюри Филипп Киркоров решил отдать первое место сразу двум участникам, причем в последний момент. Причина — финалисты получили равное количество голосов судей.