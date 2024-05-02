«Несмотря ни на что». Стало известно, с кем отметил день рождения Киркоров | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 03:45 «Несмотря ни на что». Стало известно, с кем отметил день рождения Киркоров Киркоров отметил 57-летие с Бузовой, Давой, Буйновой и Рудковской РИА «Новости»

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Артист Филипп Киркоров отметил свое 57-летие, на праздник он пригласил хирурга Тимура Хайдарова, певцов Александра Буйнова, Ольгу Бузову, Люсю Чеботину, рэпера Даву и других. Об этом сообщил Первый Женский.

На торжество музыкант надел серебряный костюм и удивил присутствующих необычным тостом. Он напомнил, что 30 апреля исполнилось 30 лет со дня смерти его матери Виктории.

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«Когда этот день выпадает на тот день, когда ты родился, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, ни на какие жизненные проблемы, трудности, но день рождения никто не отменял», — сказал Киркоров.

Помимо этого, гости удивились торту именинника. Он был в форме золотого дракона с короной.

Также на празднике Киркорова была продюсер Яна Рудковская. Она рассказала поклонникам, как прошло торжество. В кругу друзей отпускали шутки про «не ту дверь», вспоминали прожитые годы и 20 лет дружбы.