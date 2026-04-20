Разина заметили за исполнением песен Шатунова в ресторанах США

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин после отъезда из России начал выступать в США. Кадры в социальной сети разместил американский певец Алекс Ламберт.

Несмотря на потерю прав на песни и судебные разбирательства, Разин продолжает выступать с репертуаром Шатунова, в том числе в кафе города Халландейл. В его афишах и соцсетях регулярно появляются анонсы этих концертов.

В декабре 2025 года суд заочно арестовал Разина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело против него завели по факту хищения денег, которые стали вознаграждением автора композиций «Ласкового мая» — поэта Сергея Кузнецова.

В семье Шатунова заявляли, что мошенническими действиями Разин мог причинить ущерб на сумму до миллиарда рублей. Один из эпизодов расследования связан именно с договором с певцом.