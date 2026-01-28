Семья Шатунова оценила ущерб по делу продюсера Разина в 1 млрд рублей

Продюсер Андрей Разин своими мошенническими действиями мог причинить семье покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова ущерб до одного миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщили в окружении семьи артиста.

«По нашей скромной оценке, ущерб по уголовному делу Андрея Разина из-за появления в нем второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно связан с Юрой Шатуновым, может увеличиться в два раза и составить около одного миллиарда рублей», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Разина возбудили еще в 2021 году. Его обвинили в присвоении лицензионного вознаграждения поэта Сергея Кузнецова. Размер ущерба по этому эпизоду составил около 500 миллионов рублей. Второй эпизод касался фальсификации договора с Шатуновым.

Разина заочно арестовали и объявили в международный и межгосударственный розыск. Беглый продюсер успел сбежать из России в США, осев во Флориде. Разину грозит до 10 лет колонии. В Россию он не собирается возвращаться. Кроме того, у продюсера имеется турецкое гражданство.