Разин сбежал из России после возбуждения против него дела о мошенничестве

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин уехал из России, когда против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Он уехал сразу после возбуждения дела», — заявил собеседник журналистов.

По данным источника агентства, теперь продюсер живет во Флориде.

Уголовное дело против Разина возбудили по факту хищения денег, которые были лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова — автора песен «Ласкового мая».

Следователи выяснили, что Разин долго пользовался поддельным договором с Кузнецовым для получения выплат как правообладатель произведений. Ему предъявили обвинение заочно по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Суд лишил Разина прав на песни «Ласкового мая». Продюсер пытался оспорить права на 23 композиции группы, которые автор текстов продал Юрию Шатунову.