Расторгуев, Газманов и Shaman выпустили совместный клип

«Любэ», Газманов и Shaman выпустили клип в День государственного флага России

Российские исполнители записали новый клип на песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать». В ролике снялись Николай Расторгуев, Олег Газманов, Игорь Скляр, Shaman, Виктория Дайнеко и другие российские певцы. Клип опубликовал Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.

Съемки видеоролика заняли три дня. В нем известные исполнители спели отрывки из культовой композиции, впервые прозвучавшей на открытии Олимпиады в Сочи. Клип презентовали в День государственного флага России.

В парках Подмосковья 22 августа пройдет мероприятие «Моей Родины триколор». На празднике в честь Дня государственного флага России запланированы концерты, фотовыставки, квесты и другие развлекательные мероприятия.