Праздник ко Дню флага России пройдет в парках Подмосковья 22 августа

Мероприятие «Моей Родины триколор» пройдет в парках Подмосковья 22 августа. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что приготовили для гостей.

На празднике в честь Дня государственного флага России пройдут концерты, фотовыставки, квесты и другие развлекательные мероприятия. Желающие смогут попробовать блюда полевой кухни.

Щелковский парк культуры и отдыха подготовил квест для всей семьи «По следам истории» и флешмоб «Триколор». Юных посетителей пригласят на спортивную программу и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В завершении праздника гостей ждет выступление кавер-группы «Каракая».

В клинском парке «Сестрорецкий» выступил оркестр «Гусляры России» Московской областной филармонии. В программе дня тематические мастер-классы и фотовыставка. Желающие смогут получить атрибутику с символикой российского флага.

Подробнее о запланированных мероприятиях можно узнавать в соцсетях парковых комплексов и городских администраций.

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