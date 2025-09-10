Раппопорт навестила дочь Аглаю Тарасову в Москве после задержания с наркотиками

Актриса Ксения Раппопорт приехала в московскую квартиру к дочери Аглае Тарасовой после задержания по делу о наркотиках. Артистка не стала комментировать 360.ru свой визит.

На кадрах Раппопорт в сопровождении девушки молча прошла в подъезд многоэтажного дома, где сейчас находится Тарасова. От диалога с журналистами она отказалась.

Позже актриса направилась, по всей видимости, за продуктами для дочери. На попытки заговорить с ней, Ксения не отреагировала и вернулась в квартиру Тарасовой.

После начала спецоперации Раппопорт уехала из России в Италию и критиковала СВО. Однако это ей не помешало зарабатывать на отечественных проектах. Теперь артистка периодически приезжает из-за границы, чтобы играть в спектаклях и выступить в театрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, когда она возвращалась из Тель-Авива. При досмотре у актрисы нашли электронную сигарету с гашишным маслом, которое входит в список запрещенных веществ.

Тарасовой предъявили официальное обвинение. По статье за контрабанду наркотиков ей грозит до семи лет колонии.