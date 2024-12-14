Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Максимовой

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Телеграмму главы государства зачитали на церемонии прощания с актрисой, сообщил ТАСС.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Раисы Викторовны Максимовой», — заявил российский лидер.
Он напомнил, что актриса посвятила себя беззаветному служению искусству. За годы творческой деятельности она вписала незабываемые страницы в историю Московского художественного театра и кинематографа. Память о Максимовой сохранится в сердцах ее близких и поклонников, подчеркнул Путин.
Артистка скончалась на 95-м году жизни 12 декабря. Максимова служила в Саратовском театре юного зрителя и в Московском художественном театре имени Чехова.
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