Умерла актриса Раиса Максимова, снявшаяся в фильме «Идиот»

По ее словам, артистка скончалась «буквально 30 минут назад». Других деталей Елена Шойко не привела.

Раисе Максимовой было 94 года. Источники телеканала РЕН рассказали, что 11 декабря артистке несколько раз вызвали скорую помощь. Врачам помочь ей не удалось.

По данным тех же источников, артистка страдала от пневмонии. Медики диагностировали ей и проблемы с сердцем. В последний раз из больницы Максимову выписали 29 ноября.

Раиса Максимова служила в Саратовском театре юного зрителя и в Московском художественном театре имени Чехова. Зритель знает ее по роли в экранизации романа Достоевского «Идиот». Она также снималась в фильмах «Вдовы» и «Моя судьба», одну из ролей Максимова исполнила в популярном сериале «Закон и порядок».

Ранее умерла артистка Светлана Светличная.