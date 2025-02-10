Путин назвал невосполнимой утратой смерть артиста Олега Стриженова
Путин выразил соболезнования родным народного артиста СССР Олега Стриженова
Ушедший из жизни народный артист СССР Олег Стриженов навсегда вошел в когорту творцов, для которых кино и театр стали делом всей жизни. Об этом в телеграмме с соболезнованиями родным и близким артиста написал президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что уход Олега Стриженова из жизни стал невосполнимой утратой для всех поклонников его творчества, которые восхищались работами великого артиста.
«Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей», — подчеркнул Путин.
В своем обращении к родным и близким Стриженова президент попросил их принять соболезнования, а также слова сочувствия и поддержки. Глава государства добавил, что сообщение об уходе артиста из жизни принял с глубоким прискорбием.
Легенда советского и российского кинематографа, народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет в минувшее воскресенье, 9 февраля. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что работы артиста навсегда останутся в золотом фонде российской культуры и станут эталоном для будущих поколений артистов.