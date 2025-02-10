Сегодня 00:42 «Красавец с обостренным нервом». Ушел из жизни народный артист Олег Стриженов Машков назвал смерть Стриженова невосполнимой утратой для российского искусства 0 0 0 Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look / Global Look Press Знаменитости

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В воскресенье 9 февраля на 96-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Стриженов. Он сыграл десятки ролей в театре и кино, получил множество престижных наград и создал крепкую семью. Подробнее о жизни человека-эпохи — в материале 360.ru.

Детство Стриженова и годы войны Олег Николаевич Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске в семье военного и учительницы. У него было два старших брата — Борис и Глеб. В 1935 году семейство переехало в Москву, где их впоследствии настигла Великая Отечественная война. Отец и братья Олега ушли на фронт. В 1942 году под Сталинградом погиб брат Борис, а Глеба контузило в первом же бою, после чего его признали негодным к службе и отправили домой. Позже Глеб стал актером, играл в театре и кино. Через тернии в звезды После окончания семи классов в 1944 году Олег начал работать в Научно-исследовательском кинофотоинституте, а чуть позже его направили на трудовой фронт — строить Павелецкий вокзал и прокладывать железнодорожные пути.

Фото: РИА «Новости»

После войны Стриженов поступил на художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища. Там, по словам актера, он «влюбился в театр, решил стать артистом и пошел учиться в Щукинское театральное училище», которое он окончил в 1953 году. На сцене театра: первые роли и дорога к МХАТ После окончания театрального училища Стриженов один сезон проработал актером Русского драматического театра Эстонской ССР в Таллине. А после переехал в Ленинград, где служил в Театре драмы имени Пушкина до 1955 года. Через два года артист вернулся в Москву и работал в Театре-студии киноактера, который действовал как постоянная труппа при «Мосфильме». Там постановка спектаклей использовалась как способ подготовки к съемкам кинолент. В 1966 году Стриженов стал актером МХАТа, где прослужил 10 лет и сыграл семь ролей в постановках, среди которых «Мария Стюарт», «Без вины виноватые», «Три сестры», «Чайка» и «На всякого мудреца довольно простоты». В 1977 года артист вернулся в труппу Театра-студии киноактера. На большом экране Сниматься в кино Стриженов начал еще студентом. В 1951 году он снялся в эпизодической роли в комедии Владимира Петрова «Спортивная честь». А свою первую главную роль актер сыграл в драме «Овод» режиссера Александра Файнциммера в 1955 году. Эта роль принесла Олегу Стриженову всесоюзную известность и зрительскую любовь, а фильм стал одним из лидеров советского кинопроката, который посмотрели более 39 миллионов зрителей.

Фото: Кадр из кинофильма «Овод», 1955 год / РИА «Новости»

С 1955 по конец 1960-х годов актер сыграл роли в 18 полнометражных картинах, среди которых «Мексиканец», «Сорок первый», советско-индийский фильм «Хождение за три моря», «Капитанская дочка», «Его звали Роберт» и «Неподсуден». В 1975 году вышла историческая драма о судьбе декабристов «Звезда пленительного счастья», в которой Стриженов сыграл князя Сергея Волконского. В 1983-м Стриженов сыграл главную роль в детективном фильме «Приступить к ликвидации», снятом по мотивам романа Эдуарда Хруцкого «Четвертый эшелон». За эту работу Стриженова наградили премией МВД СССР.

Фото: Кадр из фильма «Его звали Роберт» / РИА «Новости»

Во второй половине 1980-х актер снялся еще в нескольких фильмах, в том числе ленте «Мой любимый клоун» с Олегом Меньшиковым и Татьяной Догилевой в главных ролях. С начала 1990 Стриженов прекратил съемки в кино вплоть до 2000 года, когда он вместе Сергеем Безруковым снялся в главных ролях мелодрамы «Вместо меня». В последний раз Олег Стриженов сыграл роль директора гостиницы в украинском сериале «Отель „Пять звезд“» в 2004 году. Награды Олег Стриженов был удостоен звания народного артиста РСФСР и СССР, а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней. Также артист получил около десятка профессиональных наград, среди которых: приз за лучшую мужскую роль международного кинофестиваля в Триесте (Италия, 1968, за фильм «Его звали Роберт»);

приз Гильдии актеров кино России «За выдающийся вклад в профессию» (1999);

премия «Золотой орел» в почетной номинации «За вклад в киноискусство» (2010). Личная жизнь В первый раз Стриженов женился в 1955 году на актрисе Марианне Грызуновой-Бебутовой, которая вместе с ним играла в фильме «Овод». В 1957 году у пары родилась дочь Наталья, которая позже стала актрисой. Она умерла в 2003 году. В 1968 после развода актер женился во второй раз на актрисе Любови Лифенцовой, которая уже через год родила ему сына Александра. Вместе супруги прожили всего шесть лет

Фото: Лионелла и Олег Стриженовы с внучкой Сашей / РИА «Новости»

С третьей женой, Лионеллой Стриженовой, актер прожил с 1976 года до самой своей кончины. Сын артиста, Александр Стриженов, стал актером, режиссером, продюсером и телеведущим. Вместе с женой Екатериной Стриженовой несколько лет вел программу «Доброе утро» на ОРТ/«Первом канале». У него две дочери: Анастасия и Александра. Смерть народного артиста 7 февраля 2025 года появилась информация, что у актера случился инфаркт мозга, или ишемический инсульт, при котором происходит нарушение кровообращения мозга. А 9 февраля Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет. Соболезнования близким выразили российские деятели искусства, коллеги актера и представители власти. «Уход из жизни Олега Александровича — огромная невосполнимая утрата для всего российского искусства, для миллионов поклонников — для нас всех. <...> Его творчество, неподражаемый голос и невероятное обаяние, запечатленные на кинопленке, вошли в золотой фонд отечественной культуры и останутся с нами навечно. Его яркий и многогранный талант будет вдохновлять следующие поколения актеров», — написал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, слова которого привели в Telegram-канале организации.

Фото: РИА «Новости»

«Он был рожден для экрана. Первая же роль в кино Олега Стриженова в ленфильмовской картине „Овод“ сделала его настоящей звездой советского кино. Фильм вошел в тройку лидеров кинопроката, собрал почти сорок миллионов зрителей», — отметили представители «Ленфильма». «Это актер, который внес вклад в развитие советского кинематографа. Ярчайший актер. Его „Овод“, да и многие другие картины. Такой красавец с обостренным нервом. На самом деле, ему равных крайне не было в свое время. Ну что делать? Он умер. Свой талант подарил людям», — сказал председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов.