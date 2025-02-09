Умер актер «Звезды пленительного счастья» Олег Стриженов

Информацию о смерти знаменитого артиста подтвердила изданию его помощница.

Источники Starhit.ru утверждали, что у актера накануне, 7 февраля, случился инсульт. Издание заявило, что артист перенес «инфаркт мозга». Однако уже в субботу, 8 февраля, жена Олега Стриженова опровергла такую информацию.

Лионелла Стриженова пояснила, что ее мужа госпитализировали планово, и он чувствует себя хорошо.

Стриженов — легенда советского и российского кинематографа. В 1988 году он получил звание Народного артиста СССР. Актер исполнил более 30 знаковых киноролей.

Лучшими из них критики признавали работу в «Оводе», фильме «Сорок первый» (получил спецнаграду Каннского фестиваля), «Звезда пленительного счастья» и вышедшей в 1959 году картине «Белые ночи», которую признал одной из лучших лент Британский киноинститут.



Ранее умер актер из «Тихого Дона» Владимир Крашенников.