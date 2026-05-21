Путин наградил Надежду Бабкину высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин вручил народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду присудили за большой вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Певица и основатель ансамбля «Русская песня» уже имеет ордена Почета и Дружбы. Теперь к ним добавилась высшая, I степень ордена «За заслуги перед Отечеством».

Такой же награды глава страны удостоил народного артиста России Юрия Антонова. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени наградили руководителя Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Аскольда Запашного.

Кроме того, орден «За доблестный труд» Путин вручил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

Ранее президент отмечал, что творчество Юрия Антонова и Надежды Бабкиной вдохновляет россиян. Сама артистка заявила, что интерес молодежи к музыкантам прошлых лет связан не только с модой на ностальгию. Она отметила, что молодых слушателей привлекают опыт и глубина артистов старшего поколения, которых часто не хватает современным исполнителям.