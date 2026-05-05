Надежда Бабкина связала интерес молодежи к артистам прошлых лет с усталостью от одноразовой музыки

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что растущий интерес молодежи к музыкантам прошлых лет обусловлен не только модой на ностальгию. В беседе с Life.ru она отметила несколько причин этого явления.

По мнению Бабкиной, к артистам старшего поколения молодежь привлекает их опыт и глубина, которых зачастую не хватает современным исполнителям.

«Разумеется, и мода на ностальгию, и усталость от одноразовой музыки, и запрос на сильные личности — все сошлось воедино. Но главное — это опыт», — заявила певица.

Она подчеркнула, что зрелость позволяет мастерам старшего поколения создавать на сцене то, чему молодые исполнители еще только учатся. Энергия молодости важна, но настоящая сила артиста раскрывается через прожитую жизнь и умение держать внимание зала, подчеркнула Бабкина.