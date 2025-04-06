«Пульс увеличился». Менеджер Паши Техника рассказал о последней встрече с умирающим музыкантом

Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронят в России, но на его надгробии будет указана дата смерти по тайскому времени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил менеджер музыканта Марк Яровный.

«Паша умер в Таиланде, поэтому дата и время тайские стоят, соответственно, сперва на кресте, а потом на памятнике. На могиле будет указана именно эта дата: 5 апреля 2025 года. В 01:30 он умер примерно. Еще где-то в 11 вечера, может быть, чуть раньше, мы видели его живым, были с ним в палате», — рассказал он.

Яровный добавил, что рэперу прочитали на ухо последний его куплет.

«Мы видели, как у него пульс начал увеличиваться, он как будто нас слышал», — подчеркнул он.

Менеджер музыканта отметил, что это была последняя встреча с Пашей, когда его видели живым. Но он уже был без сознания, «под трубками».

Яровный сообщил, что завтра утром ему нужно нужно поехать в больницу — администрация медучреждения потребовала дополнительную плату. Он пообещал собрать все чеки и документацию, чтобы подготовить полный отчет. Как только появятся все необходимые данные, он сможет предоставить полную информацию о том, куда и сколько средств было направлено.

«Отчет по донатам со своей стороны я выдам, чтобы вы видели — все прозрачно. Хотели собрать на лечение, собрали на смерть, на похороны», — раздраженно заявил он.

В Таиланде менеджеру придется провести еще два дня, только потом он сможет улететь в Россию.

«Тут как в аду», — пожаловался он.

Дату и время отпевания и прощания с музыкантом он сообщит позднее.

Легендарный рэпер Паша Техник умер в Таиланде в возрасте 40 лет. Его госпитализировали на Пхукете с диагнозом «отравление запрещенными веществами». Техник мог скончаться из-за септического шока, развившегося на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.