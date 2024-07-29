Пугачеву отказались признавать иноагентом в России

Минюст отклонил запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева с просьбой о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, отметив, что ведомство не нашло оснований для этого. Ответ министерства оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — заявили в документе.

Также там отметили, что Минюст рассмотрит вопрос о включении артистки в реестр, когда в ее действиях будут выявлены признаки иноагента.

Депутат Журавлев обратился в ведомство после высказываний певицы о попадании ракеты в детскую онкологическую больницу «Охмадет» в Киеве. Пугачева тогда написала, что «Бог терпелив, но всему есть предел». При этом, как заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, певица долгие годы закрывала глаза обстрелы ВСУ Донбасса и не замечала страданий мирных людей в российском приграничье.