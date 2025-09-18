Милонов предложил отдать замок Пугачевой сиротам

Депутат Милонов призвал национализировать замок Пугачевой и передать его сиротам

Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* в Подмосковье следует забрать в собственность государства и передать детям-сиротам, отцы которых погибли на СВО. Об этом заявил депутат Виталий Милонов, его процитировала «Парламентская газета» .

На расширенном заседании Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства парламентарий напомнил, что многие богатые люди, «проклинающие страну, уехали за границу.

В качестве примера он привел знаменитую певицу и ее супруга.

«Дом Пугачевой заселим, другие дома заселим. И у нас вообще тогда вопросов не будет», — подчеркнул Милонов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что артистку могут приговорить к теремному сроку из-за высказываний о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия** Джохаре Дудаеве.

Пугачева назвала его порядочным человеком. Из-за положительных слов о нем артистке грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма, наказание по которой составляет до пяти лет колонии.