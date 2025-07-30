«Проводи меня *** до кресла»: комика Хрусталева выгнали из самолета в Калининграде

Известный российский телеведущий Дмитрий Хрусталев не смог вылететь из Калининграда из-за своего неадекватного поведения и скандала со стюардессой. Как сообщил Telegram-канал «Авиаторщина», комик перебрал с алкоголем и зашел в салон при поддержке друга.

По данным авторов, хамить сотрудникам экипажа Хрусталев начал еще на входе, когда встречающая пассажиров стюардесса попросила у него посадочный талон.

«Проводи, меня *** до кресла!» — потребовал нетрезвый комик, используя нецензурную лексику.

Остальные пассажиры оценили неадекватное поведение телеведущего еще в зоне ожидания. Командир экипажа отказал Хрусталеву в полете, но комика это не остановило. Он прошел в салон, усевшись не на свое кресло. Из самолета телеведущего вывели сотрудники полиции.

Начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по СЗФО Елена Шелихова в комментарии 360.ru заявила, что 46-летнего мужчину сняли с рейса за нарушение общественного порядка.

«Ему выписали административный протокол», — заявила она.

В конце мая этого года дебош в самолете устроила американская певица Бритни Спирс. После очередной порции спиртного артистка решила закурить в салоне. На замечания бортпроводников звезда отреагировала истерикой. Экипаж привязал певицу ремнями к креслу.