Бритни Спирс задержала полиция после дебоша в самолете

Американскую певицу Бритни Спирс задержали сотрудники правохранительных органов после дебоша, который она устроила в самолете. Об этом сообщил TMZ .

По информации таблоида, во время перелета на частном джете из мексиканского города Кабо-Сан-Лукас в Лос-Анджелес артистка, злоупотребившая алкоголем, начала курить на борту воздушного судна.

Бортпроводники сделали звезде замечание, однако это не только не остановило Спирс, но и спровоцировало у нее истерику. Стюардам пришлось пристегнуть Бритни ремнями к креслу, а после приземления передать полиции.

Сама певица, комментируя случившееся в соцсети, заявила, что ни в чем не виновата.

«Я им не понравилась, как только села в самолет. Они вели себя странно», — написала знаменитость.

Ранее стало известно, что Спирс пыталась напасть на бывшего мужа с топором. Сэму Асгари пришлось спасаться бегством.