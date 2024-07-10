«Против нас ведется война». Бородин призвал отменить Меладзе в России

Активист Бородин заявил, что будет просить об отмене концертов Меладзе в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что будет добиваться отмены концертов певца Валерия Меладзе в России в случае возвращения артиста в страну. Об этом он заявил в интервью для портала News.ru .

«Мы однозначно будем просить, чтобы концерты Меладзе отменили в России, если он вернется, пока он публично не извинится перед всей страной. Конкретно по нему нам поступило 25 тысяч обращений с такой просьбой», — поделился Бородин.

По его словам, такие артисты, как Меладзе, возвращаются на Родину не потому что соскучились по ней, а так как оказались ненужными заграницей. Активист добавил, что подал в ФАС обращение для проверки сестры певца Лианы, поскольку она тоже продолжает зарабатывать деньги в России и к ее бизнесу возникли вопросы.

Бородин уточнил, что помимо Меладзе страны, которые воюют против России, поддерживают певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин* и актриса Лия Ахеджакова. По его мнению, эти артисты ведут против государства войну.

«Против нас сегодня ведется война, а такие „товарищи“, которые их поддерживают, открывают против нас еще и информационную войну. А ведь они лидеры общественного мнения, у них миллионы подписчиков в соцсетях», — напомнил активист.

Ранее стало известно, что Меладзе открестился от поддержки Украины и пообещал вернуться в Россию.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.