Осуждавший СВО Меладзе резко изменил позицию

Mash: Меладзе открестился от поддержки Украины и пообещал вернуться в Россию

Певец Валерий Меладзе, проживающий в Испании, решил отказаться от своих слов в поддержку Украины и вернуться в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, артист недавно навещал родных в Москве и улаживал рабочие вопросы. Также он побывал в грузинском ресторане на Рублевке.

Источник из окружения Меладзе уточнил журналистам, что певец поделился с близкими планами на будущее. В частности, артист заявил, что намерен вернуться в Россию.

Осуждавший СВО Меладзе объяснил родне, что не поддерживал Украину, а фраза «героям слава», которую он произнес во время концерта в Дубае — дело рук провокаторов.

В июне у Меладзе появился первый внук. Дочь артиста Софико родила мальчика в подмосковной клинике.