Против иноагента Гудкова возбудят уголовное дело за уклонение от обязанностей

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, 46-летнего Гудкова* уже дважды штрафовали за нарушение правил работы иноагента. Но с февраля 2026 года, находясь за границей, он продолжал выкладывать посты в соцсетях без маркировки о своем статусе.

Материалы проверки передали в следствие для возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от обязанностей иноагента. Результаты на контроле прокуратуры.

Гудкова* внесли в реестр иноагентов и список лиц, причастных к экстремизму, в ноябре 2025 года. Он, как и попавший тогда же в реестр бизнесмен Михаил Ходорковский*, входит в организацию «Антивоенный комитет»**.

*Признаны иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ

**Признан в России нежелательной организацией.