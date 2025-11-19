Ходорковского и Гудкова внесли в перечень террористов и экстремистов в России

Бывшего главу ЮКОСа и бизнесмена Михаила Ходорковского* включили в террористов и экстремистов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Михаил Борисович Ходорковский, 26.06.1963 года рождения, город Москва», — говорится в карточке.

Также в перечень включили бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.

«Дмитрий Геннадьевич Гудков*, 19.01.1980 года рождения, город Коломна», — указано в списке.

Оба новых фигуранта входят в «Антивоенный комитет»**.

Против участников этой организации ФСБ завела уголовное дело по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

В начале этой недели Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов бывшего председателя правительства Михаила Касьянова* и экономиста Сергея Гуриева*, также вошедших в «Антивоенный комитет**.



*Признаны иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ

**Признан в России нежелательной организацией.