Прощание с композитором Щедриным пройдет в кругу его близких

Церемонию прощания с композитором Родионом Щедриным посетят только близкие ему люди, она состоится в камерной обстановке. Об этом ТАСС рассказал секретарь фонда имени Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев.

«Церемония прощания пройдет незадолго до кремации в узком кругу близких Родиона Константиновича», — сообщил он.

Пелешев добавил, что место и дата прощания пока неизвестны. Информация может появиться на следующей неделе.

Щедрин скончался в возрасте 92 лет в ночь на 29 августа. Композитора не стало в Германии, где он находился в последние годы жизни. Согласно завещанию, прах Щедрина и его жены Майи Плисецкой развеют над Россией. Прима балета Большого театра Плисецкая умерла в 2015 году в Мюнхене в возрасте 89 лет, ее прах не захоронили.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Щедрина. По его словам, это невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры.